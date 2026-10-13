Dolmabahçe’de tutulmuyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. 7 maç sonunda 5 galibiyet 2 mağlubiyet alan siyahbeyazlılar, 15 puan ile ligde 2'nci sırada yer alıyor. 15 puanın 12'sini Dolmabahçe'de alırken, deplasmanda aynı istikrarı yakalayamadığı görülüyor. İç sahada oynadığı Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor ve Kocaelispor maçlarını kazanan Kara Kartal, dış sahada 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Deplasmanda Alanyaspor ve Amedspor'a yenilen Beşiktaş, tek deplasman galibiyetini Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kazandı. İç sahada 4 lig maçında 12 gol atıp 3 gol yiyen siyah beyazlılar, dış sahada 4 gol atıp 5 gol yedi ve sadece 3 puan alabildi. Siyah-beyazlılar, Avrupa maçları da dahil olmak üzere bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçın tamamını kazanırken, deplasmanda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 3 mağlubiyet aldı.