Beşiktaş’a Kasımpaşa’da büyük şok: 2-0’lık üstünlüğü koruyamadı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda galibiyete çok yaklaşmasına rağmen skoru koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

İLK YARIDA TROSSARD SAHNEDE

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Beşiktaş, 28. dakikada Leandro Trossard'ın attığı golle skoru 1-0 yaptı ve ilk soyunma odasına önde gitti.

VLAHOVİC FARKI İKİYE ÇIKARDI ANCAK...

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Dušan Vlahović ile farkı ikiye çıkaran siyah-beyazlılar rahat bir nefes aldı (2-0). Ancak ev sahibi Kasımpaşa maçtan kopmadı; 60. dakikada Cláudio Winck'in kaydettiği golle farkı bire indirdi.

Mücadelenin son bölümlerinde baskısını artıran lacivert-beyazlılar, 87. dakikada Marcus Rafferty'nin bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligde şampiyonluk yarışında kritik bir 2 puan bırakmış oldu.