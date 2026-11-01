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Beşiktaş’ın Kasımpaşa 11’i belli oldu! Siyah-beyazlılarda zorlu sınav

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı ilk 11 netleşti. Siyah-beyazlılar, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi:

Beşiktaş’ın Kasımpaşa 11’i belli oldu! Siyah-beyazlılarda zorlu sınav

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta randevusunda Beşiktaş, Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Zirve yarışını yakından takip eden ve deplasmandaki puan kayıplarını telafi etmek isteyen siyah-beyazlıların ilk 11'i açıklandı.

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İLK 11'LER:

Kasımpaşa: [Belirtilmedi]

Beşiktaş: Nübel, Emirhan, Agbadou, Murillo, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic

EKSİKLER VE SINIRDAKİ OYUNCULAR

Zorlu 90 dakika öncesinde Beşiktaş cephesinde sakatlıkları süren kaptan Orkun Kökçü ile Fabio Miretti kadroda yer almıyor. Ayrıca siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü sarı kart ceza sınırında bulunan isimler olarak dikkat çekiyor.

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