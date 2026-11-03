Gurbette en kötü başlangıç

BU sezon deplasman maçlarını kazanmakta zorlanan Beşiktaş, dış sahada son 5 sezonun en kötü performansına imza attı. Yeni sezona İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı futbol takımı, iç sahada elde ettiği başarılı sonuçları deplasman karnesine yansıtamadı. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023'ten bu yana deplasmanda en az puan topladığı (4) sezonu yaşıyor. Ligde dış sahada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 de mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, deplasman performansıyla taraftarını üzdü. Siyah-beyazlı takım, 2026-2027 sezonunda deplasmanda oynadığı ilk 5 maçta 4 puan topladı.

DÖRT PUANDA KALDI

BEŞİKTAŞ, ilk 5 dış saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Geçen sezonunun ilk 10 haftasında 6 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. 2024-2025 sezonunda ise aynı periyotta 5 kez rakiplerine konuk olan Beşiktaş, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yine 8 puanı hanesine yazdırdı. 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftalık bölümde 5 deplasman maçına çıkan Kara Kartal, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti. 2022-2023 sezonunda ise ilk 10 haftada yalnızca 4 deplasman karşılaşması oynayan siyahbeyazlılar, bu mücadelelerden 8 puan çıkararak başarılı bir performans sergiledi.