Beşiktaş’ta kritik kasım

TRENDYOL Süper Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyahbeyazlılar, ligdeki zirve mücadelesi açısından kritik bir döneme girdi. Bu sezon dış sahada yalnızca Fenerbahçe derbisini kazanabilen Beşiktaş, diğer deplasman karşılaşmalarında galibiyet elde edemedi. Beşiktaş, G.Birliği ve Konya maçlarının ardından Süper Lig'in 13. haftasında G.Saray'ı konuk edecek. 30 Kasım'da Dolmabahçe'de oynanacak derbi, siyahbeyazlıların şampiyonluk yarışındaki konumu açısından belirleyici maçlardan biri olacak. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında puan kaybetmesi durumunda zirveyle arasındaki farkın açılması riski bulunuyor. Siyah-beyazlılar, önündeki kritik karşılaşmalardan alacağı sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda İskoçya ekibi Celtic ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek.