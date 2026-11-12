Kara Kartal’dan en iyi başlangıç

Milli araya Gençlerbirliği karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle giren Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 22 puanla son 10 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 11 haftalık bölümünde 17 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, bu sezon aynı süreçte 22 puana ulaştı. Özellikle iç sahada ortaya koyduğu performansla öne çıkan Kartal, taraftarı önünde rakiplerine geçit vermiyor. Ligde sahasında oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, Avrupa kupalarında da ön elemeler dahil evinde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kara Kartal geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 11 haftalık bölümünde 17 puan toplayabilen Beşiktaş, bu sezon aynı süreçte 22 puana ulaştı. Böylece puanını 5 artıran Kartal, topladığı puan ve averajıyla son 10 sezonun en başarılı lig başlangıcını gerçekleştirdi.