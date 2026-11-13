Kim Min-jae bombası

ARA transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae'yi gündemine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki Güney Koreli stoperi transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdiği öne sürüldü. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'ın, yıldız futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı belirtildi. 2021- 22 sezonunda F.Bahçe forması giyen, ardından bir sezon Napoli'de görev yapan tecrübeli stoper, son 4 sezondur Bayern Münih formasını terletiyor. Sözleşmesi 2028'de bitecek olan Min-Jae bu süreçte Alman ekibinde 126 maça çıkarken, 5 gol kaydetti.