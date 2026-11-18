Beşiktaş'ta sezon başında göreve gelen Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımdaki performansıyla İtalyan basınının gündemine taşındı. Son yıllarda istikrarsız sonuçlar yaşayan Beşiktaş'ta göreve başlayan Italiano'nun kısa sürede taraftarların güvenini kazandığına dikkat çekildi. Ligde zaman zaman inişli çıkışlı sonuçlar alınmasına rağmen takımın oynadığı futbol ve ortaya koyduğu mücadele, İtalyan basınındaki değerlendirmelerde öne çıktı. İtalyan basınından Firenzeviola, Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş taraftarıyla kurduğu bağı değerlendirdi. Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Italiano, Beşiktaş taraftarının gönlünü şimdiden kazanmış durumda. Yeni teknik direktörleri için samimi tezahürat yapıyorlar. Takım Avrupa'da iyi gidiyor ve ligde de lideri yakalayabilecek durumdalar" Bir diğer İtalyan haber sitesi Tuttomercatoweb ise Italiano'nun Beşiktaş'taki performansını ve geleceğini değerlendirdi. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Avrupa Ligi'nde çok iyi, Süper Lig'de ise iyi. Napoli'ye gidebilirdi ama etkileyici bir sözleşme imzaladı. Beşiktaş'taki gelecek parlak görünüyor."