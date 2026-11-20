BEŞİKTAŞ, ocak ayı transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transfer gündemine Manchester United forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'in geldiği öne sürüldü. TeamTalk'un haberine göre Beşiktaş, 27 yaşındaki savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak için Manchester United ile temas kurmaya hazırlanıyor. Manchester United'ın teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirmesinin ardından savunma hattını güçlendirmek için harekete geçmeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, Hollandalı savunmacıyı ara transfer döneminde kadrosuna katabilmek için Manchester United'a kiralama teklifi sunmayı planladığı kaydedildi. İngiliz temsilcisinin ise savunma hattına takviye yapmasının ardından bu teklifi değerlendirebileceği öne sürüldü.