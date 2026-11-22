Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyahbeyazlı ekip, 22 puanla 4. basamakta yer alıyor. Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK

Siyah-beyazlılarda Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var. Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, takımının Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Siyah-beyazlılarda, Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olacak.