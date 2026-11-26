BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. İsrail takımları Türkiye'ye gelemediği için tarafsız sahaya alınan mücadele, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak. Bu akşam Batumi Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Martin Krogh yönetecek. Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Batum'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle iniş yapamazken, siyah-beyazlılar Rize'ye iniş yaptı ve otobüsle Batum'a geçti. Siyah-beyazlılar 4 haftası geride kalan Avrupa Ligi grup aşamasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve 8'inci sıraya yerleşti. 4 karşılaşmada; 11 gol atıp, 8 gol yiyen Beşiktaş'ın +3'lük bir averajı bulunuyor. Hapoel Beer Sheva'yı yenmesi halinde puanını 10 yapacak olan Kara Kartal, grupları geçmek için önemli bir avantaja sahip olacak. Beşiktaş'ta Hapoel Beer Sheva maçı öncesinde Ümit Akdağ dışında eksik futbolcu bulunmuyor.