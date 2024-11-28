Demirel’den Buruk’a cevap

Süper Lig'de geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Volkan Demirel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un karşılaşmanın ardından, "Bodrum Stadı'nın çimleri uzundu ve zemin ıslatılmamıştı" açıklamasına cevap veren Demirel, "Çimlerin boyutu normaldi. Okan hocanın maçtan sonraki söylemlerini ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Hem stadımız, hem de saha ile alakalı konuştu. Zeminin ıslatılmadığını söyledi ama o gün yağmur vardı. Çimin boyu da bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

'ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Cumartesi karşılaşacakları Samsunspor önünde iyi mücadele ortaya koyacaklarını söyleyen Demirel, "Diğer takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü fazla umursamıyorum, herkesin yorumu kendinedir, saygı duyuyorum. Zamanla iyi mücadelemizin skorlara da yansıdığı, herkesin mutlu olduğu bir Bodrum FK olacak" diye konuştu.