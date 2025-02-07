Bodrum FK’da yabancı harekatı

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrum FK, düşme hattına çakılı kalırken, İsmet Taşdemir'in yerine göreve gelen Volkan Demirel'le de yollarını ayırdı. Ziraat Türkiye Kupasında teknik direktörsüz çıktığı maçta Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek aylar sonra galibiyetle tanışan yeşil-beyazlılarda kurmaylar teknik arayışa devam ediyor. Muğla temsilcisinin yabancı teknik direktörlere yöneldiği öne sürüldü.

Süper Ligi iyi bilen bir teknik adam getirmek isteyen Bodrum FK'nın listesinin ilk sırasında ise Stjepan Tomas'ın yer aldığı öğrenildi. Şuan da Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood'u çalıştıran deneyimli ismin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Ülkemizde Antalyaspor, Rizespor ve Göztepe'yi çalıştıran Tomas, Sheriff ve Osijek'te de görev yaptı.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

48 yaşındaki teknik adamın menajeriyle görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlıların alternatif olarak sürpriz bir isimle görüştüğü öne sürüldü. Bodrum FK'nın geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor'dan ayrılan Alex de Souza ile de dirsek temasında olduğu ileri sürüldü. Sezon başında geldiği kırmızı-beyazlılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 21 maça çıkan 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet almıştı. Toplamda 30 puan toplayan Brezilyalı teknik direktör maç başına 1.43 puan ortalaması yakalamıştı. Kariyerinde daha önce Sao Paulo U20 ve Avai'yi çalıştıran Alex'in Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

KUPA GOLCÜSÜ GÖKDENİZ

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek kendine gelen Bodrum FK'da Gökdeniz Bayrakdar yıldızlaştı. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 18 maçta gol ya da asist üretemeyen 23 yaşındaki futbolcu, kupada 3'üncü maçta 4'ünücü golünü kaydetti. Gökdeniz, Kastamonu ve Kırklareli'ye birer gol atarken, eski takımı Antalyaspor'a ise iki gol attı.