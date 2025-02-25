Bodrum için fırsat haftası

Süper Lig'de üst üste Başakşehir ve Hatayspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Sipay Bodrum FK'yı fırsat haftası bekliyor. Yeşil-beyazlılar rakiplerinin alacağı sonuçlara göre haftayı düşme hattının üstünde tamamlayabilir. 23 puanla 17. olan Muğla ekibi, cuma günü son sıradaki Adana Demirspor'u evinde yenerse, 1 puan farkla küme düşme barajının üstünde bulunan Kayseri ve Sivas'tan birinin puan kaybetmesi halinde ateş hattından çıkacak.

RAKİPLERİN İŞİ ZOR

Ayrıca yeşil-beyazlıların 2 puan üstünde bulunan Konyaspor da mağlubiyet alırsa, yine Bodrum FK düşme hattından sıyrılmış olarak haftayı tamamlayacak. Yeşil-beyazlılara göre rakiplerin fikstürünün de oldukça zorlu olması, Ege ekibinin iştahını kabartıyor. Kayserispor Avrupa kupalarını hedefleyen Beşiktaş, Sivasspor da yine üst sıralarda yer alan Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor da çıkıştaki Trabzonspor ile içeride oynayacak. Son olarak ligin 11. haftasında düşme hattının üstünde bulunan Bodrum FK, istediği senaryo gerçekleşirse 15 hafta sonra düşme hattından çıkmış olacak.

KUPADA ROTASYON BEKLENİYOR

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun 3. maçında henüz puanı bulunmayan sonuncu Sivasspor'a konuk olacak Sipay Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais rotasyona hazırlanıyor. Galip gelirse diğer sonuçlara bakmaksızın çeyrek finale çıkacak, beraberlikte de büyük ihtimalle turlayacak yeşil-beyazlılarda Morais cuma günü oynanacak Adana Demirspor maçını düşünerek bazı as oyuncularını dinlendirecek. Kaleci Sousa, stoper Ajeti, orta saha Taylan Antalyalı ve for vet Puşcaş ile Seferi'nin yedek soyunması, Gökdeniz, Bardhi, Dimitrov ve Herelle'in şans bulması bekleniyor