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Bodrum fırtınası

Süper Lig’de son 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Ege ekibi, kupada da yoluna devam etmenin coşkusunu yaşıyor. Yeni teknik direktörü Jose Morais ile ligde kurtuluş ışığını yakan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek final biletini yeşil-beyazlılar moral depoladı. Bodrum FK yeni hedef olarak gözünü cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maça çevirdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum fırtınası

Süper Lig'de son 3 maçta gol yemeden 7 puan toplayıp kümede kalma yolunda umutlanan Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilki gerçekleştirdi. D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yenen yeşil-beyazlılar, grupta 7 puanla ikinci sırada yer alıp tarihinde ilk kez çeyrek finale adını yazdırmanın mutluluğunu yaşıyor. Brazao'nun golüyle Sivas'ta kazanan Ege temsilcisi, Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetiminde müthiş bir çıkış yakaladı. Performansıyla göz dolduran Muğla temsilcisi, moral depoladı

Yaklaşık 3 hafta önce Volkan Demirel'in yerine göreve getirelen Morais, Bodrum FK ile çıktığı 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, takım bu maçların hiçbirinde gol yemedi. Morais'le ilk maçını evinde Göztepe ile oynayan yeşil-beyazlılar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligde üst üste Başakşehir (D) ve Hatayspor'u 1-0 yenen Bodrum FK, Sivas'ta da aynı skoru alıp taraftarını çok mutlu etti. Grupta Kırklarelispor'la 4-4 berabere kalan Bodrum FK, Antalyaspor'u iç sahada 3-1 yenmişti. Ege ekibi şimdi gözünü cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmaya çevirirken bu maçtan da üç puanla ayrılıp puanını 26'ya yükseltmenin hesabını yapıyor.

JOSE MORAİS: 'ÇOK MUTLUYUZ'

KUPADA tarihinde ilk kez son 8 takım arasına kalmanın sevincini yaşayan Bodrum FK'da maçı değerlendiren Jose Morais, "Takımımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Bir üst tura çıktık ve mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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