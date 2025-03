Bodrum FK’ya Taylan şoku

TRENDYOL Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, kritik haftalara girerken önemli bir eksikle karşı karşıya. Takımın deneyimli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği öğrenildi. Son iki haftadır sahaya çıkamayan Taylan'ın, ayağına aldığı darbe nedeniyle sıkıntı yaşadığı ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ederken, sahalara dönüş süreciyle ilgili net bir takvim henüz belirlenmedi.

ALTERNATİFLERE BAKILIYOR

Bodrum FK, ligde kalma yolunda kritik maçlara çıkmaya hazırlanırken, Taylan Antalyalı'nın yokluğu teknik ekibi düşündürüyor. Tecrübeli oyuncunun eksikliğinde orta sahadaki alternatifler değerlendirilirken, teknik direktör Jose Morais'in orta alanda Ahmet Aslan veya Musah Muhammed'i yerleştirmek istediği gelen bilgiler arasında. Taylan, bu sene yeşil-beyazlı formayla 17 maça çıkarken 1 asist yapma başarısını gösterdi. Özellikle son haftalarda form yakalayan Taylan'ın sakatlığı büyük moral bozukluğu yaratırken, kurmayların sakatlıkla ilgili resmi bir açıklama yapacağı ifade edildi.

FUTBOLCULARIM ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, bundan sonraki süreçte oynayacakları her maçın kritik hale geldiğini ve futbolcularının da özveri göstererek işlerini en iyi şekilde yaptığını söyledi. Morais, "Burası zorlu bir lig, rakipler zorlu. Maçlara hazırlanırken artık rakiplerimizin de sonuçlarına bakmak zorundayız çünkü birbirimize yakın gidiyoruz. Her maç kritik hale geldi. Her takımın her maçı kazanması mümkün değil. Hem Diogo Sousa hem de diğer oyuncularımıza bireysel olarak parantez açmak gerekiyor. Hedefimizi gerçekleştirme yolunda bireysel olarak adanmış şekildeler, işlerini en iyi şekilde yaptıklarını görüyoruz. Gösterdikleri özveriden dolayı övgüyü hak ettiklerini söyleyebilirim" diye konuştu.