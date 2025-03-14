Bodrum FK’ya ‘Süper’ kanca

TRENDYOL Süper Lig'de en yakın küme düşme adaylarından biri olarak gösterilirken, son 5 maçta topladığı 11 puanla çıkışa geçen Sipay Bodrum FK'nın oyuncularına talipler gelmeye başladı. Yeşil-beyazlılarda 3. sezonunu geçiren 23 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed'i Trabzonspor'un sezon başından beri takip ettiği öğrenildi. Bordo-mavili oyuncu izleme ekibinin, Mohammed'in transferini için yönetime olumlu rapor verdiği ifade edildi. Sezonun tamamlanmasıyla Bodrum FK'nın kapısını çalacak Karadeniz temsilcisi, oyuncuyu bonservisiyle satın almak istiyor.

DEĞERİ 1 MİLYON EURO

Batista Mendy'nin sezon sonunda ayrılma ihtimalini gözeten bordo-mavililer, yaşanacak boşluğu 2002 doğumlu ön liberoyla doldurmayı planlıyor. 2028 yılına kadar Muğla ekibi ile sözleşmesi bulunan Mohammed'in 1 milyon Euro'luk güncel değeri bulunuyor. Türkiye kariyeri 2021 yılında Ankaraspor'a transferiyle başlayan Musah Mohammed, 1 sezonluk Eyüpspor kariyerinin ardından 2022-23 sezonunun başında Bodrum Futbol Kulübü'ne imza atmasıyla devam etti.