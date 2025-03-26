Ajetı’ye ada kancası

Jose Morais yönetiminde performansı şaha kalkan Bodrum FK'nın oyuncularına talipler gelmeye başladı. Musah'a gelen tekliflerin ardından, Arlind Ajeti de İngilizler'in radarına girdi. Yeşil-beyazlıların Arnavut stoperi ile İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United'ın ilgilendiği öğrenildi. Ajeti'nin milli maçta İngiltere karşısındaki performansından etkilenen Sheffield'in, Ajeti'yi yakından takip ettiği İngiltere basınına yansıdı. İngiliz ekibinin sözleşmesi 2027 yılında bitecek 31 yaşındaki stoper için kulübü Bodrum FK'ya sezon sonu teklif götüreceği öğrenildi. Bu sezon 21 lig maçında forma giyen Ajeti, ülkesinin milli takımını 33 kez terletti.

MORAİS: BİZİM İÇİN NORMAL BİR MAÇ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun yıllarca yardımcılığını yapan ve cuma akşamı Portekizli hocaya rakip olmaya hazırlanan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "O bana vermiş olduğu şansla benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi değiştiren figürlerden biriydi. Onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak bana gurur verici etkenlerden biri" dedi.

Morais, "Bizim için normal bir maç. Her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da o şekilde hazırlanıyoruz. Ligdeki hedefimizden dolayı çalışmalarımızı ve gelişmeyi sürdürmek istiyoruz. Şu ana kadar oynadığımız takımlara göre farklı hedefi olan bir takımla mücadele edeceğiz" diye konuştu.