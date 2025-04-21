Morais, Sivas maçını izledi

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 5 maç kala kümede kalma yarışına devam eden Sipay Bodrum FK, işleri sıkı tutuyor. Yeşil-beyazlıların geçtiğimiz cuma günü 2-0 kaybettiği Galatasaray karşılaşması sonrası İstanbul'da kalan Bodrum FK teknik direktörü Jose Morais, 2 hafta sonra karşı karşıya geleceği düşme yarışındaki direkt rakibi Sivasspor'un İstanbul'da Kasımpaşa ile oynadığı maçı yardımcıları ile birlikte izledi. Rakibin eksi ve artı yanlarını analiz eden Morais, Sivas ile oynayacağı hedef karşılaşmayı alarak ligde tutunma yolunda avantaj elde etmek istiyor. Ege temsilcisinin cumartesi günü evinde Samsunspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Musah Muhammed dışında eksik bulunmuyor.