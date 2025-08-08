Bodrum başarıya inanıyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezona pazar günü evinde oynayacağı Pendikspor'la start verecek olan Bodrum FK'da ilk resmi maçına çıkacak teknik direktör Burhan Eşer, yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyor. Eşer, "1'inci Lig aşina olduğumuz ama çok sevdiğimiz bir lig değil. Bu ligde şampiyon olduk. Yeni bir serüven ve yeni bir hikaye başlıyor. Biz de yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Bodrumspor hikaye yazmayı sever. Bir roman, bir hikaye çok tutulduğu zaman ikinci basılır. Biz bundan önce bir hikaye yazmıştık, o çok tutuldu. Şimdi yeniden bir hikaye yazacağız" dedi.

"GALİBİYET İSTİYORUZ"

"Eski fabrika ayarlarımıza geri dönüyoruz" diyen Eşer, "Biz sahada var gücümüzle, her şeyimizle keyif veren bir futbol ile oyunu iki yönlü oynayan bir takım yaratıyoruz. Güzel bir kamp sezonu geçirdik. Hazırız, çalışmalarımız devam ediyor. Sezonun ilk maçında inşallah taraftarımızla ve camiamızla sezona güzel bir galibiyetle başlamak istiyoruz. Bu sene farklı olacak, golü takım halinde atacağız" diye konuştu.