Bodrum FK’dan sağ bek harekatı

TRENDYOL 1. Lig'e istediği gibi bir giriş yapamayan ve 2 maçta da beraberliklere razı olan Bodrum FK, aksayan sağ bek pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yıllardır sağ beki emanet ettiği Üzeyir Ergün'ün Çorum FK'ya transfer olmasının ardından yeşil-beyazlılar, ilk 2 karşılaşmada asıl yeri sağ bek olmayan Omar İmeri'ye görev vermişti. İmeri alışık olmadığı bölgede sırıtırken Muğla temsilcisi, sağ bek takviyesi için rotasını Ankaragücü'ne çevirdi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

EGE ekibi, Başkent ekibinin 25 yaşındaki oyuncusu İsmail Çokçalış ile yakından ilgileniyor. İsmail'in Ankaragücü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Transfer yasağı bulunan sarı-lacivertliler oyuncuyu göndermek istemese de Bodrum FK, 2000 doğumlu oyuncunun transferini bitirerek sağ bekteki sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor. Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan ve Türk futbolunun en iyi sağ bek adayları arasında gösterilen İsmail Çokçalış, yaşadığı sakatlıkların ardından duraklama dönemine girdi. 2021- 24 yılları arasında 27 karşılaşmada Adana Demirspor'da Süper Lig tecrübesi yaşayan İsmail, geçen sezon başında Ankaragücü'ne transfer olmuştu.