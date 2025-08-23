Bodrum zor virajda

TRENDYOL Birinci Lig'in üçüncü haftasında Bodrum Futbol Kulübü, bugün zorlu müsabakada Sakaryaspor'u konuk edecek. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'den ilk senesinde düşen yeşil-beyazlılar, bu sezonki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak zorlu maçın başlama saati 21.30. Zorlu müsabakanın hakemi Yusuf Ziya Gündüz olarak açıklanırken, yardımcıları ise Mehmet Şengül ve eren Öksüzler olacak. Bodrum FK-Sakaryaspor müsabakasını TRT Spor ve tabii canlı olarak ekranlara getirecek. Ligin ilk iki haftasında Pendikspor ve Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Muğla temsilcisi ilk galibiyetini alarak üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan Sakaryaspor ise ilk maçında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalıp, evinde Iğdır FK'yı 3-2 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, müsabakayı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.