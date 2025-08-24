Bodrum nihayet

Trendyol Birinci Lig'de ilk iki maçında beraberlik alan Bodrum FK, sahasında ligin iddialı ekiplerinden Sakaryaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı: 3-1. 12. dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahasında Akuazaoku'nun pasında topla buluşan Burak Çoban'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 24'te Bodrum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Brazao rakip müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 26'da Fredy'nin penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı penaltı tekrar kullanıldı.

4 DAKİKADA 2 GOL

29'da Bodrum FK'da Fredy'nin penaltı vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 60'da Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Ajeti'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 64'te Bodrum FK atağında ceza sahası içi sol çaprazından Seferi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 3-1. Müsabaka 3-1 Bodrum FK üstünlüğü ile sona erdi.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bodrum FK, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Yeşil-beyazlılar, ligin ilk iki haftasında beraberlik almıştı. Muğla temsilcisi ilk hafta sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalırken, geçen hafta ise deplasmanda Sivasspor ile aynı skorla berabere kalmıştı. Ege ekibi iki maçta da ilk golü atarak öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak 1 puana razı olmuştu. Bodrum FK, bu galibiyetle ilk üç haftayı yenilgisiz 1 galibiyet ve 2 beraberlikle kapatarak 5 puana ulaştı