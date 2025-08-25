Bodrum FK pes etmiyor

NESİNE 1'inci Lig'de ilk 2 maçından beraberlikle ayrılan Bodrum Futbol Kulübü, evinde Sakaryaspor'u geriye düşmesine rağmen 3-1 yenerek kendine geldi. Geçen sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan yeşil-beyazlılar, yabancı oyuncularıyla skora gitti. Önce Fredy'nin penaltı golüyle eşitliği yakalayan Bodrum FK, ikinci yarıda Ajeti ve Seferi'nin golleriyle iyice rahatladı. Takımının başında ilk galibiyetini elde eden teknik direktör Burhan Eşer, "Zor bir maçtı. Sakaryaspor da iddialı bir takım. Geriye düşmemize rağmen pes etmedik. İlk galibiyetimizi almak, bunu taraftarımız önünde yapmak çok sevindirici. Devamını getirip üst sıralarda yer almak istiyoruz" diye konuştu.