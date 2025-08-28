Bodrum FK Burak’ın peşinde

YAZ transfer döneminde sadece 2. Lig ekibi Elazığspor'dan sağ bek Berşan Yavuzay ve 3. Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor'dan forvet oyuncusu Ali Habeşoğlu'nu transfer eden Bodrum FK, kadrosunu güçlendirmek için atağa geçmeye hazırlanıyor. Süper Lig kadrosunu büyük ölçüde koruyan yeşilbeyazlılar, özellikle hücum alanına alternatif yaratmak için rotasını Burak İnce'ye çevirdi.

Yeşil-beyazlı Muğla temsilcisi, bonservisi elinde olan ve son olarak Polonya ekibi Slask Wroclaw'da top koşturan 21 yaşındaki oyuncu ile menajerler aracılığıyla temasa geçti. Sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayan, 44 kez de milli takımın alt yaş kategorilerinde şans bulan Burak İnce'yi kadrosuna katmak isteyen Ege temsilcisi, oyuncuya teklifini sundu. Süper Lig'den ve yurt dışından taliplileri olan Burak İnce'nin en kısa sürede resmi kararını vereceği gelen bilgiler arasında.

YILDIZI ALTINORDU'DA PARLADI

Altınordu altyapısında parlayan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilern 2003 doğumlu futbolcu, İzmir ekibinde 71 karşılaşmada görev aldı ve 10 gol attı. Kırmızı-lacivertlilerle 1.Lig Play-Off finaline kadar çıkan ve Süper Lig biletini 2020-21 sezonu sonunda Altay'a kaptıran Burak, o sezonun sonunda Almanya ligi ekiplerinden Bielefeld'e transfer oldu. Alman ekibinde sadece 8 karşılaşmada forma giyen ve göze giremeyen genç oyuncu,son 2 sezonu Slask'ta geçirdi ve 41 müsabakada 4 kez ağları sarstı.