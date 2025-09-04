Emirhan Bodrum’da

Trendyol 1. Lig'in ilk haftalarda gösterdiği performansla şampiyonluk adayları arasında gösterilen Bodrum FK, Ege Bölgesi'ndeki yıldız adaylarını kapmayı sürdürüyor. Geçen sezon Altay'dan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'yi renklerine bağlayan, bu yaz transfer döneminde de Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşındaki forveti Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, son transferini Menemen FK'da parlayan Emirhan Arkutcu'yu alarak yaptı. Ege ekibi, bonservisi Fenerbahçe'de olan 19 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini alan Muğla temsilcisi, çok potansiyelli bir ismi daha kadrosunu katmayı başardı. Geçen sezon Menemen FK'da 30 maça çıkan Emirhan 9 gol atma başarısı göstermişti.

TAULANT SEFERİ YILDIZLAŞTI

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Serikspor'u 4-2 yenerek 2'de 2 yapan ve milli araya 8 puanla 3'üncü basamakta giren Bodrum Futbol Kulübü'nde Arnavut golcü Taulant Seferi yıldızlaştı. Geçen sezon da Süper Lig kadrosunda yer alan 28 yaşındaki golcü son 3 maçta 3 gol atarak takımına çok önemli katkı sağladı. İlk hafta iç sahada 1-1 berabare tamamlanan Pendikspor maçını boş geçen deneyimli forvet, Sivaspor, Sakaryaspor ve Serikspor karşılaşmalarında ağları sarstı. Bodrum FK, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalırken, evinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmişti. Geçen sene Süper Lig'de Bodrum forması ile 30 maçta 3 gol atan yıldız futbolcu, bu sezon 4 karşılaşmada 3 gol buldu.