Bodrum’da Cenk bombası

TRENDYOL Birinci Lig'de mutlak şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Bodrum FK, transferde büyük bir hamle için kolları sıvadı. Hücum hattında yaşanan eksiklik nedeniyle geçtiğimiz günlerde golcü Puşcaş ile yollarını ayıran Muğla temsilcisi, gözünü Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Cenk Tosun'a çevirdi. Yeşil-beyazlı yönetimin, daha önce Volkan Demirel döneminde gündeme gelen ancak son anda gerçekleşmeyen bu transfer için yeniden harekete geçtiği ve Kanarya ile temas kurduğu öğrenildi. Gelen bilgilere göre tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ifade ediliyor. Cenk Tosun'un, sarı-lacivertlilerde yeterli forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı, Bodrum FK'nın da oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi. Tecrübeli forvetin Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE'NİN TAVRI BELİRSİZ

Ayrıca sarı-lacivertli kulübün, Cenk'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmesi sonrası nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu. Bodrum FK yönetimi, bu transferle yalnızca gol yollarındaki eksikliği gidermeyi değil aynı zamanda tecrübesiyle takıma liderlik edebilecek bir oyuncuyu kadroya kazandırmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin, yoğun maç trafiği ve rotasyon ihtiyacı nedeniyle tereddüt yaşadığı kulislerde konuşuluyor.