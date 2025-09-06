Bodrum Kazımcan’ı istiyor

TRENDYOL 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bodrum FK, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Muğla ekibinin, geçtiğimiz gün Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan 22 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş için devreye girdiği öğrenildi. Genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de, forma şansı bulmakta zorlanması nedeniyle ayrılmak istiyor. Sol bek hattında yerli bir isme ihtiyaç duyan Bodrum FK yönetimi, Kazımcan'ı kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Altyapısından yetiştiği Altay'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan, 2022 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Ancak beklenen çıkışı yapamayan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon sadece sınırlı sürelerde forma şansı bulabildi. Geçen sezonu Orenburg'da geçiren Kazım, 22 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yönetim, hem genç yaşının getirdiği potansiyel hem de tecrübesiyle takıma katkı sağlayabileceğini düşündükleri Kazımcan için masaya oturması bekleniyor. Takviyeyi noktalamak isteyen Muğla ekibinin önümüzdeki günlerde transferi resmiyete kazandırması bekleniyor.

A TAKIMDAN KESİK YEDİ

GALATASARAY kariyerinde 2022-23 sezonunda 12 maça çıkan Kazımcan, 2023-24 sezonunda ise 12 maça çıktı. Bu sezonların ardından sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Kazımcan, Ankaragücü ve Orenburg'a kiralık gönderildi.

PERFORMANSIYLA CİMBOM'A GİTTİ

ALTAY'DA geçirdiği 5 sezonda gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde üst sıraya yerleşen Kazımcan Karataş, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Asıl mevkiisi forvet olan genç oyuncu, siyah-beyazlıların sıkıntılı döneminde sol beke geçmiş ve gösterdiği performansla umut vermişti.