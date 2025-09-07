Bodrum’a yeni 10 numara

TRENDYOL 1.Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapan Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Muğla temsilcisi, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Viborg'ta forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Billal Brahimi ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlıların, geçen sezondan beri yakından takip ettiği genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. Bu zamana kadar yaz transfer döneminde 3 yerli oyuncuyla anlaşan Muğla temsilcisi, bu sezonki ilk yabancı transferine imza atmak istiyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Euro olan Brahimi için Bodrum FK'nın Viborg FF ile görüşmelere başladığı ve kiralık transfer için uygun şartları oluşturmaya çalıştığı ifade ediliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

CAEN'DE PARLADI

28 Mart 2000 doğumlu Billal Brahimi, futbola Fransa'da Le Havre altyapısında başladı. 1.77 metre boyundaki sol ayaklı oyuncu, hücuma dönük orta saha ve kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. 2019 yılında İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'nun U23 takımına transfer olan Brahimi, burada dikkat çekti. Daha sonra Fransa'ya dönerek Reims ve Angers gibi kulüplerde forma giydi. 2022'de Ligue 2 ekiplerinden Caen'e katılan oyuncu, burada 70'in üzerinde maça çıkarak 10 gol ve 8 asistlik performansıyla adından söz ettirdi.