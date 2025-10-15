Golün adı: Bodrum

TRENDYOL 1. Lig'de zirvede yer alan Bodrum FK, hücum hattındaki üretken performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Muğla ekibi, bu sezon oynadığı 9 maçta 24 gol kaydederek 27 gollü Esenler Erokspor'un ardından ligin en skorer ikinci takımı konumuna yükseldi. Ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan toplayan yeşil-beyazlılar, +16 averaj ile hem hücumda hem savunmada istikrarlı bir grafik sergiliyor. Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde hücum futboluyla öne çıkan Bodrum temsilcisinde, orta saha ve hücum hattı oyuncuları attıkları gollerle takımlarını sırtladı. Ajeti 1 golle katkı verirken, kanat oyuncusu Pedro Brazao 3 kez fileleri havalandırdı. Deneyimli orta saha Fredy, 6 golle takımın en üretken isimlerinden biri olurken, oyunun iki yönünde gösterdiği performansla alkış topladı. Hücum hattında ise takımın yıldızı Taulant Seferi, attığı 7 golle gol krallığı yarışında üst sıralara tırmandı. Arnavut golcü, takımın en güvenilir gol umudu konumunda. Öte yandan Dimitrov ve Ali Habeşoğlu 2'şer golle katkı verirken, Celal Dumanlı da 3 golle hücum hattına derinlik kazandırdı. Bodrum FK, bu sezon maç başına 2,6 gol ortalamasıyla ulaştı.