Diogo Sousa istikrar abidesi oldu

TRENDYOL 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Bodrum FK'da kaleci Diogo Sousa, istikrar sembolü oldu. 2021 yılından bu yana Bodrum FK kalesini koruyan Portekizli eldiven, dört sezondur takımın en güven veren ismi olarak dikkat çekiyor. Takımın ligde gösterdiği istikrarlı yükselişte büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki kaleci, bugüne kadar yeşil-beyazlı forma ile 110 resmi maça çıktı. Bu süreçte sayısız kritik kurtarışa imza atan ve Bodrum ekibinin birçok maçta puan almasını sağlayan Diogo, hem istikrarlı performansı hem de liderlik özellikleriyle taraftarların gönlünde taht kurdu. Profesyonel futbol kariyerine Sporting Lizbon'un ikinci takımında başlayan Diogo Sousa, daha sonra Türkiye macerasına Antalyaspor formasıyla adım attı. Süper Lig tecrübesinin ardından Bodrum FK'ya transfer olan tecrübeli file bekçisinin Ege temsilcisinde sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.