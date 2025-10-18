Bodrum bu yaz iç transferde terleyecek

MİLLİ takım arasına lider giren 1. Lig ekibi Bodrum FK, yazın iç transferde terleyecek. Muğla ekibinde 6 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ege temsilcisinin en golcü oyuncusu, tecrübeli Angolalı Fredy, takımın bayrak forveti Celal Dumanlı, sağ bek Mert Yılmaz, yine sağ kanat oyuncusu Omar İmeri, Portekizli forvet Pedro Brazao ve sol bek Cenk Şen'in mukaveleleri 30 Haziran 2026'da bitiyor.

TAKIMDAN AYRILABİLİRLER

ANTALYASPOR'DAN kiralanan Mert Yılmaz dışında diğer 5 oyuncu ile sözleşme uzatılmazsa, futbolcuların bonservissiz takımdan ayrılma hakları bulunuyor. Yeşil-beyazlı yönetimin sürekli forma giyen 6 isimden de memnun olduğu ve devre arasında mukavele uzatmak için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.