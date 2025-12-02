Bodrum FK evinde zirvede

Birinci Lig'de haftanın en kritik karşılaşmasında evinde en önemli rakiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü yeniden Süper Lig ateşini yaktı. Bir önceki hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek 3. sıraya gerileyen yeşil-beyazlılar, Çorum FK galibiyetiyle toparlandı. Ligde 30 puanla 2. sıraya çıkan Muğla ekibi, Süper Lig iddiasını kanıtladı. Deplasmanda istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen iç sahada devleşip Süper Lig yarışı veren Bodrum FK, bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı. Sadece ilk hafta şu an lig lideri olan Pendikspor'la berabere kalan Ege ekibi; Sakarya, Adana Demir, Vanspor, Hatay, Iğdır FK, İstanbulspor ve Çorum FK müsabakalarında kayıp yaşamadı. Bodrum FK son 5 maçta evinde gol dahi yemedi. Sahasında 8 maçta fileleri sadece üç kez havalanan yeşil-beyazlılar, 22 puanla ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Lider Pendikspor 21 puanla Bodrum ekibinin gerisinde kalırken, üçüncü sıradaki Amed Spor da iç sahadaki performansıyla yerini korudu. İç sahada rakiplerine göz açtırmayar yeşil-beyazlılar, dış sahada ise tam tersi bir grafik sergiledi. Bodrum FK gurbette 8 puan alarak ilk 8 takım içinde en kötü performansa sahip ekip oldu.

CELAL DUMANLI AMELİYAT OLDU

Bodrum Futbol Kulübü'nün emektar golcüsü Celal Dumanlı yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat oldu. Yeşil-beyazlı formayı amatör ligden bu yana her kategoride giyerek tarihe geçen 31 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu sezon 10 müsabakaya çıkan Celal 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

HEDEF YENİ SERİ

Teknik direktör Burhan Eşer önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. İyi bir performans gösterdiklerine değinen Eşer, "Yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyorduk. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. İnanıyorum ki devre arasına kadar kalan maçlarımızı kazanıp istediğimiz yerde olacağız" dedi.