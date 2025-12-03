Bodrum’un değişilmezleri

Trendyol Birinci Lig'de zirvede yer alan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer'in güvendiği isimler netleşmeye başladı. Yeşil-beyazlı ekipte toplam 10 futbolcu, sezon boyunca gösterdikleri istikrarlı performansla adeta ilk 11'in değişilmez parçaları haline geldi. Takımın tecrübeli file bekçisi Diogo, yıllardır sergilediği istikrarlı görüntüyle kalede tartışmasız bir şekilde bir numaralı tercih olmaya devam ediyor. Savunmanın merkezinde görev yapan Ajeti, Eşer'in oyun planının temel taşlarından biri haline gelmiş durumda.

CENK ŞEN'DEN VAZGEÇMİYOR

Sol bekte Cenk Şen, hem hücum hem savunma performansıyla formayı kimseye bırakmazken; sağ kanatta görev yapan Pedro Brazao, dinamizmi, hızı ve birebir becerileriyle takımın hücum gücüne büyük katkı sağlıyor. Orta sahada ise Fredy'nin oyun kurucu rolü, Ahmet Aslan'ın çalışkanlığı ve Musah Muhammed'in iki yönlü oyunu, yeşil-beyazlıların orta saha hakimiyetinde kritik görevler yürütüyor. Hücum hattında ise takımın gol yükünü büyük ölçüde çeken Seferi ile genç yaşına rağmen dikkat çekici bir performans ortaya koyan genç yıldız Ali Habeşoğlu, teknik heyetin değişmezleri arasında kendine üst sıralarda yer buluyor.