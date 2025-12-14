Bodrum FK kritik virajda

Birinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum FK, bugün Erzurum FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Bodrum FK haftaya 30 puanla Süper Lig hattının 2 puan gerisinde başladı. Haftaya 30 puanla zirvedeki Pendik ve ikinci Amed'in 2 puan gerisinde 4. sırada giren Muğla temsilcisi kazanıp, şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor. Bodrum FK'da bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezaları alan Ali Aytemur ve Berşan Yavuzay'ın yanı sıra PFDK'ya tedbirli sevk edilen Gökdeniz Bayrakdar ile Yusuf Sertkaya, Erzurum'da forma giyemeyecek.

"TEK HEDEFİMİZ GALİBİYET"

Sakatlanıp ameliyat olan forvet Celal Dumanlı'da Erzurum'da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Süper Lig potasından çıkan Muğla ekibinde teknik direktör Burhan Eşer çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Mutlak galip gelmeyi amaçlıyoruz. Yeterince kayıplar yaşadık. Kazanıp yeniden ilk 2 sıraya adımızı yazdırmalıyız" dedi.

ZİNCİR KIRACAK

Ligde geçen hafta Bandırma'ya kaybederek üst üste 3 deplasman maçından da puansız ayrılan Bodrum FK, kötü talihini yenmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, iç sahada ligin en çok puan toplayan ekibi (22) olmasına rağmen, deplasmanda ise aynı başarıyı sergileyemedi. Muğla temsilcisi, dış sahada 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle sadece 8 puan alabildi. Burhan Eşer ve öğrencileri, bugün Erzurum'da gurbetteki kötü gidişata da bir son vermek istiyor.