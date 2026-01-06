Bodrum FK' da Kartal pençesi

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefinden vazgeçmeyen Bodrum FK'da hareketli günler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isterken, takımın başarılı isimlerine olan ilgi de her geçen gün artıyor. Bu isimlerin başında ise Bodrum FK'nın 27 yaşındaki Portekizli kalecisi Diogo Sousa geliyor. Son gelen bilgilere göre Süper Lig devi Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Mert Günok'un yerine deneyimli file bekçisi için devreye girmiş durumda. Siyah-beyazlıların, kaleci arayışlarına hız verdiği ve bu doğrultuda Sousa için ilk teması kurduğu ifade ediliyor.
BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE
Bodrum FK formasıyla bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen Diogo Sousa, özellikle kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımının zirve yarışında kalmasında önemli rol oynadı. Refleksleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Sousa, sadece Beşiktaş'ın değil, Süper Lig'den başka kulüplerin de radarına girmiş durumda. Öte yandan Bodrum FK cephesi, şampiyonluk yolunda kilit bir rol üstlenen kalecisini kolay kolay bırakmak istemiyor. Diogo Sousa'nın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam ederken, Muğla ekibinin olası bir transfer için yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği konuşuluyor. Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Diogo Sousa için resmi bir adım atması bekleniyor.
EŞER'DEN GENÇLERE GÖREV
Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, kadroda yer alan gençlerle bir toplantı gerçekleştirdi ve onlara yeni görevler verdi. Fazla forma şansı bulamayan genç oyuncularla yaptığı toplantıda futbolcularını uyaran başarılı teknik adam, ligin ikinci yarısında onlara çok iş düşeceğini belirtti. Oyuncularından her an kendilerini hazır tutmalarını isteyen Eşer, oyuncularından ellerine geçen fırsatı kullanmalarını istedi.
7 MAÇTA GOL YEMEDİ
Bodrum FK'Yya 2022-2023 sezonunda transfer olan Diogo Sousa, kaleyi hiç bırakmadı. 3 sezon 1. Lig'de 1 sezon ise Süper Lig'de görev yapan Portekizli eldiven toplamda 10 müsabakada kaleyi korudu. Bu sezon 19 maçın tamamında kaleyi bırakmayan 27 yaşındaki eldiven 7 müsabakada rakiplerine gol izni vermedi.
BODRUM FK'NIN ZORLU FİKSTÜRÜ
Birinci Lig'de son dört maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında ağır yara alan Bodrum FK'yı ligin ikinci yarısında zorlu bir fikstür bekliyor. Ocak ayında dört maça çıkacak olan yeşil-beyazlılar, üçü lig birini ise Türkiye Kupası'nda oynayacak. Bodrum ekibi, 11 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Pendikspor deplasmanıyla periyota başlayacak. Direkt rakibiyle oynadığı maçın ardından Bodrum, 15 Ocak Perşembe günü kupada Konyaspor'u konuk edecek. Ardından 19 Ocak Pazartesi günü Play-Off mücadelesi verene Sivasspor'u ağırlayacak olan Bodrum FK, bu süreci 26 Ocak Pazartesi günü oynayacığı Sakaryaspor deplasmanıyla noktalayacak.
BAŞKA İSTEYEN TAKIMLAR DA VAR
