Bodrum FK diş geçiremedi

Trendyol 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında evinde Çorum FK'yı 1-0 yenen Bodrum FK, deplasmanda uzatmalara giden maçta rakibine 2-0 mağlup oldu ve havlu attı. Yeşilbeyazlılar, toplamda 2-1'lik skorla Süper Lig hayallerini başka bir bahara erteledi. 25'te Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 81'de Ahmed'in pasında topla buluşan Arda'nın şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan ağlarla buluştu: 1-0. Maçta normal sürede toplam skor 1-1'e gelirken, uzatmalara geçildi. 99'da sağ kanatta gelişen Çorum FK atağında Yusuf'un ortasında Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. İlk uzatma bölümü Çorum FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle geçilirken, ikinci uzatma devresinde skor değişmedi ve maç 2-0 Çorum FK üstünlüğüyle tamamlandı. Bodrum FK, Play-Off'a yarı finalde veda ederken, Süper Lig hayallerini erteledi.

YEŞİL-BEYAZLILARIN OTOBÜSÜNE SALDIRI

Bodrum FK takım otobüsüne, Çorum Şehir Stadı'nda doğru yol aldığı sırada saldırı yapıldı. Otobüse atılan taş sonrası bir cam kırılırken, ön cama ise yumurta atıldı. Muğla ekibinin sosyal medya hesabında takım otobüsünün fotoğraflarını paylaşırken, "İnandık, mücadele ediyoruz. Son düdüğe kadar ASLA VAZGEÇME!" ifadeleri kullanıldı.