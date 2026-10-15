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Bodrum’da yüksek gerilim

Yeşil-beyazlı camiada tansiyon yükseldi. Taraftarlar yönetimi eleştirirken, Başkan Taner Ankara’dan dikkat çeken bir yanıt geldi: “Artık sözün değil, sorumluluk almanın zamanı.”

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum’da yüksek gerilim

BODRUM FK'da Sarıyer deplasmanı öncesinde taraftarlarla yönetim arasında yaşanan görüş ayrılığı gündeme damga vurdu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, tribünlerde emek verenlerin sesinin duyulmadığını ve taleplerinin karşılıksız kaldığını savunurken, Kulüp Başkanı Taner Ankara'dan eleştirilere yanıt gecikmedi. Taraftarların tepkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ankara, beklenti ve eleştirilerin kendileri için önemli olduğunu belirterek Bodrum FK'nın yeniden Süper Lig'e yükselmesini istediklerini vurguladı. Ancak kalıcı başarının yalnızca beklentilerle değil, somut destekle mümkün olabileceğine dikkat çekti. Kulübün ekonomik koşullarına da değinen Ankara, bilet gelirlerinin stat güvenliği giderlerini karşılamakta bile yetersiz kaldığını, reklam ve sponsorluk gelirlerinin ise sınırlı olduğunu ifade etti. Bodrum'da çok sayıda otel, holding ve inşaat şirketi bulunmasına rağmen iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından beklenen desteğin alınamadığını dile getirdi.

"BODRUM FK, BODRUM'UNDUR"

MÜCADELEDEN kaçmadıklarını belirten Başkan Ankara, bu sürecin tüm Bodrum'un katkısıyla yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Ankara, "Bodrum FK, Bodrum'undur. Artık sözün değil, sorumluluk almanın zamanı" sözleriyle kentteki iş dünyasına ve kurumlara destek çağrısında bulundu. Sarıyer karşılaşması öncesinde yaşanan bu karşılıklı açıklamalar, Bodrum FK'da taraftar-yönetim ilişkilerini yeniden gündeme taşırken, gözler hem deplasman mücadelesine hem de camiada yaşanacak olası yeni gelişmelere çevrildi.

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