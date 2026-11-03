Bodrum FK’da seri sona erdi

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü'nün 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ligde art arda Sarıyer (D), Bandırmaspor ve Antalyaspor (D) maçlarını kazanıp çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, Ümraniyespor engelini aşamadı ve Play-Off hattına girme şansını kaçırdı. Bodrum FK Başkanı Taner Ankara maçın ardından yaptığı değerlendirmede son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

"BİZ HİÇ KAYBETMEDİK"

ANKARA yaptığı açıklamada, "Biz hiç kaybetmedik ya kazandık ya öğrendik. Sahadan beraberlikle ayrıldık ancak takımımız son düdüğe kadar büyük bir mücadele örneği gösterdi. Hatalarımızı gördük, derslerimizi çıkardık" diye konuştu.