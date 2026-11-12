Aboubakar 9 yıl sonra kızardı

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, uzun yıllar sonra yeniden kırmızı kart şoku yaşadı. Yeşilbeyazlıların geçen hafta deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 58'inci dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan 34 yaşındaki santrfor, takımını kalan bölümde 10 kişi bıraktı. Deneyimli futbolcu böylece yaklaşık 9 yıl 7 ay aradan sonra bir lig maçında kırmızı kart görmüş oldu. Aboubakar'ın son kırmızı kartı, Beşiktaş forması giydiği dönemde gelmişti. Kamerunlu futbolcu, 19 Mart 2017 tarihinde siyah-beyazlıların Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 64'üncü dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kalmıştı. O tarihten bu yana kulüp ve lig kariyerinde birçok farklı takımın formasını giyen golcü oyuncu, uzun süre sonra yeniden kırmızı kartla karşı karşıya kaldı. İki karşılaşma arasındaki süre 9 yıl 7 ay 20 gün olarak kayıtlara geçti.

5 GOL KAYDETTİ

BODRUM FK'nın sezon başında kadrosuna kattığı Aboubakar, tecrübesi ve golcü kimliğiyle takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu. Bu sezon yeşil-beyazlı formayla 5 kez rakip fileleri havalandıran Kamerunlu futbolcu, attığı gollerle takımının skor yüküne önemli katkı sağladı. Kariyeri boyunca Porto, Beşiktaş ve Al-Nassr gibi önemli kulüplerde görev yapan deneyimli santrfor, Bodrum FK'nın üst sıralar ve Süper Lig hedefinde önemli kozlarından biri olarak görülüyor.