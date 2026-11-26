TRENDYOL 1. Lig'de yeniden Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrum FK'da hem sportif hem de yönetimsel anlamda hareketli günler yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar, Brezilya futbolunun en önemli kulüplerinden Flamengo ile kuracağı iş birliğiyle yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. İki kulüp arasında bu hafta içerisinde kardeşlik anlaşması imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Bodrum FK Sportif Direktörü Yağız Berke, Flamengo yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor.

ORTAK PROJELER OLACAK

KARDEŞLİK anlaşmasının en dikkat çekici maddelerini oyuncu transferinde öncelik ve futbolcu geliştirme projeleri oluşturuyor. Bu kapsamda Bodrum FK'nın Flamengo'nun geniş oyuncu havuzundan ve altyapı tecrübesinden yararlanması, iki kulüp arasında genç futbolcuların gelişimine yönelik ortak projeler yürütülmesi hedefleniyor. Brezilya'nın yetenekli futbolcularını daha yakından takip etme fırsatı yakalayacak olan Bodrum temsilcisi, bu iş birliğiyle hem kadro yapılanmasını güçlendirmeyi hem de geleceğe yönelik önemli bir futbol ağı oluşturmayı planlıyor.1895 yılında kurulan Flamengo, Brezilya'nın en köklü ve en geniş taraftar kitlelerinden birine sahip kulüpleri arasında bulunuyor. Güçlü altyapısı ve oyuncu yetiştirme sistemiyle tanınan Rio temsilcisiyle kurulacak bağın Bodrum FK'nın uluslararası futbol bağlantılarını da genişletmesi bekleniyor.