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Haberler Bucaspor Buca Balcıoğlu ile devam ediyor

Buca Balcıoğlu ile devam ediyor

Misli.com 3. Lig Play-Off finalini kazanıp 2. Lig'e yükselen , teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile devam kararı aldı.

Buca Balcıoğlu ile devam ediyor

17.6.2021

Deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Balcıoğlu'nun 1 yıl daha sarı-lacivertlileri çalıştıracağı bildirildi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik direktörümüz Uğur Balcıoğlu ile 2021-2022 sezonu için bir yıllık anlaşma sağlanmıştır. Uğur Balcıoğlu ve değerli ekibine başarılar diliyoruz." Bu arada Ankaragücü'nün Enis Alıç ısrarı sürüyor. Başkent ekibinin genç futbolcu için 1 milyon TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi.
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