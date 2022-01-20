Buca 1928’de Ufuk Er ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta aldığı 3-1'lik Isparta 32 galibiyetiyle lider Pendikspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirerek takibini sürdüren Bucaspor 1928'de dün ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler geçen hafta 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Ufuk Er ile vedalaştı. 27 yaşındaki futbolcunun daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediği öğrenildi. 2019- 2020 sezonunda 24Erzincanspor'dan kadroya katılan Ufuk Er, bu sezon sarılacivertli formayla lig ve kupada toplam 12 maçta 343 dakika süre almış, 1 kez de gol sevinci yaşamıştı.

FIRTINA DIŞARIDA DAHA İYİ

Ege derbisinde pazar günü evinde Akhisarspor'u ağırlayacak olan Bucaspor 1928, dış sahada gösterdiği iyi performansı iç sahaya da taşımak istiyor. İzmir ekibi geride kalan 18 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alırken, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde etti ve 13 puan topladı. Deplasmanda ise daha iyi bir görüntü çizen Fırtına, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 2 kez de yenildi, 17 puanı hanesine yazdırdı. Evinde rakip ağları 12 kez sarsıp kalesinde 13 gole engel olamayan İzmir temsilcisi, deplasmanda ise 16 gol attı, 8 gol yedi.