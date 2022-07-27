Buca’dan ‘1’ numara atağı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisinin son olarak Ankaragücü'nde forma giyen tecrübeli kaleci Akın Alkan'a kanca attığı öğrenildi.

Geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Murat Demir ve tecrübeli kalecisi Şener Özcan'la yollarını ayıran İzmir temsilcisinin bir başka deneyimli file bekçisini kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. Erhan, Lokman ve Furkan'a imza attıran Fırtına kalesini de sağlama alacak. Geride kalan sezonda Başkent ekibiyle 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan 33 yaşındaki file bekçisi ile görüşmelerin sürdüğü ve imza aşamasına gelindiği ifade edildi. Geçen sezon Ankara temsilcisiyle 31 karşılaşmaya çıkan Akın, kariyerinde daha önce Beylerbeyispor, Batman Petrolspor ve Hatayspor formalarını da giydi. ■ BERKE ÖZBAY