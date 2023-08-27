Korcan Çelikay Bucaspor’da

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle start verecek olan Bucaspor 1928, transferde bir yıldız ismi daha renklerine bağladı. İzmir temsilcisi, tecrübeli kaleci Korcan Çelikay'ı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler 36 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli file bekçisi, 1987 doğumlu Korcan Çelikay ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoşgeldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. Beşiktaş altyapısından yetişen deneyimli eldiven A takıma kadar yükselme başarısı gösterirken, Tepecik Belediye, Diyarbakırspor, Sivasspor, Ankaragücü, Kocaelispor ve Isparta32 Spor formalarını da giydi.

KADROSUNA TOPLAM 7 FUTBOLCU KATTI

Geride kalan süreçte transferde birçok yıldızı renklerine katan Bucaspor 1928, yedinci takviyesini kaleci Korcan Çelikay'la gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi kadrosunu daha önce Yasin Öztekin, Sadi Karaduman, Mehmet Sak, Doğan Can Otman, Sefa Yılmaz ve Koray Altınay ile güçlendirmişti. Öte yandan İzmir ekibinde Osman Işıklı, Saruhan Fındıkcı, Cuma Menize ve Alp Tutar'ın ardından Ercan Şirin'le de yollar ayrıldı.