Bucaspor Çiçek açacak

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta geride kalan iki haftada 1 yenilgi, 1 de beraberlik alarak sezona hayal kırıklığı ile başlayan Bucaspor 1928'de forvet arayışları sürüyor. 17 yaşındaki Arda dışında bu bölgede oyuncusu bulunmayan ve sorun yaşayan İzmir temsilcisinin gündemine son olarak Kocaelispor'da forma giyen 28 yaşındaki Atabey Çiçek'i aldığı öğrenildi. Körfez ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun performansından teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın memnun kalmadığı ve takımdan ayrılmasına izin verdiği gelen haberler arasında. Kurmayların Atabey'le ilk teması kurduğu ve oyuncudan cevap beklediği ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin listesinde iki önemli isim daha bulunuyor.

İKİ İSİM DAHA LİSTEDE

Bucaspor 1928'in santrfor listesinde Manisa FK'dan Mehmet Uysal ve son olarak Kayserispor'da forma giyen İlhan Parlak'ın da yer aldığı ifade edildi. Geçen sezon Ege ekibinde 26 maça çıkan 23 yaşındaki Mehmet 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu İlhan Parlak ise İç Anadolu ekibiyle geçen sezon Süper Lig'de 26 mücadelede oynadı ve rakip ağları 3 kez sarsarken, 1 de asiste imza attı.

EMRE İLK 11'E DÖNECEK

Bucaspor 1928'de teknik direktör Ahmet Yıldırım pazar günü İzmir'de oynanacak Karacabey Belediyespor maçında zorunlu değişiklik yapacak. Sarı-lacivertlilerde geçen hafta oynanan Mersin İdmanyurdu müsabakasında direkt kırmızı kart gören sağ bek Erhan Kartal forma giyemeyecek. Deneyimli çalıştırıcının sezonun ilk maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü 21 yaşındaki Emre Erdem'e tekrar görev vermesi bekleniyor.