Buca’da Arda formayı kaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de genç futbolcu Arda Usluoğlu formayı kaptı. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen ve A Takım'a yükselme başarısı gösteren 17 yaşındaki forvet, performansı ve mücadelesiyle alkış aldı. Önceki hafta oynanan Ankaraspor mücadelesinde oyuna sonradan girerek takımına beraberliği getiren golü kaydeden Arda, Nazilli maçında ise ilk 11'de sahaya çıktı. Skor katkısı üretemese de rakip savunmayı oldukça zorlayan genç yıldız gelecek vadederken, Altınordu maçına da 11'de başlaması bekleniyor. Bu arada haftayı üç puanla kapatarak çıkışa geçen Bucaspor 1928, pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçına odaklandı.