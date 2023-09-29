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Haberler Bucaspor Buca’da Sadi kayıp

Buca’da Sadi kayıp

BERKE ÖZBAY
Buca’da Sadi kayıp
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'in yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Sadi Karaduman kayıp. İzmir temsilcisinin 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki deneyimli stoper, geride kalan 5 haftada forma yüzü göremedi. Sarı-lacivertlilerde Onur Özcan, Mazlum Demir ve Doğan Can Otman'dan oluşan stoper rotasyonuna bile dahil olamayan Sadi yedek kulübesinden kurtulamadı. Tecrübeli savunmacı tüm maçlarda geniş kadroda yer almasına rağmen 1 dakika bile forma şansı bulamadı.
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