Bucaspor 1928’in konuğu Beyoğlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İzmir derbisinde Altınordu ile deplasmanda golsüz berabere kalan Bucaspor 1928 bugün evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde geçen sezon Play-Off Finali oynayan, bu sezon mutlak şampiyonluk hedeflemesine ve birçok yıldız ismi kadrosuna katmasına rağmen istikrarsız bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Gruptaki diğer maçta bugün 5 galibiyetle 3. sırada yer alan Nazilli Belediye, deplasmanda saat 15.00'te Serik Belediye ile karşılaşacak.