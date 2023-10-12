Bucaspor’da Yıldırım gidiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-0 yenerek zirve mücadelesini sürdüren Bucaspor 1928'de dün hareketli saatler yaşandı. İki hafta önce Bornova'da oynanan Altınordu maçında tribünlerle tartışma yaşayan teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yollar ayrılıyor. Kulüpten alınan bilgiye göre taraflar ayrılık konusunda anlaştı ve fesih için prosedürlerin halledilmesini bekliyor. Bilindiği üzere deneyimli teknik adam, geçtiğimiz günlerde "Ekibimiz maçta 2 penaltı kaçırmış, 12 net pozisyona girmiş ve berabere kalmışız. Maç sonrası bizim kulübünün ardından bize sataşmada bulunuldu. Ben de kulüp CEO'muza o kişileri tanıyıp tanımadığını sordum. O da tanımadığı söyledi. Ekibimizi yıpratmaya çalışıyorlar. Benim Buca taraftarına tepki göstermek aklımın ucundan geçmez. El kol hareketi yapmak hiç olmaz" demişti. Bucaspor 2. Lig Beyaz Grup'ta 12 puanla 7. sırada bulunuyor. İlk haftadaki Van Spor yenilgisi sonrası mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, bu maçın ardından oynadığı 6 karşılaşmanın 3'ünde berabere kalırken diğer 3 maçını kazandı. İzmir ekibi bu hafta Bursaspor ile kapışacak.